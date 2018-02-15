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Медведев призвал нарастить выпуск "народных" облигаций

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Глава правительства констатировал положительный эффект от ОФЗ. В Минфине сомневаются

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов увеличить в текущем году объем выпуска облигаций федерального займа для населения до 100 млрд рублей. Об этом глава правительства заявил в четверг, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает РБК.

Он считает, что россияне доверяют ценным бумагам и своими деньгами участвуют в развитии страны. Премьер уверен, что инструмент ОФЗ для физических лиц хорошо себя зарекомендовал. В качестве доказательства Медведев привел тот факт, что первый выпуск на 30 млрд руб. жители РФ очень быстро раскупили.

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"Мы видим, что наши люди доверяют ценным бумагам и в силу их надежности и доходности разумной и собственными средствами участвуют в развитии страны. Поэтому я поручаю Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в 2018 году по таким бумагам до 100 млрд руб.", – сказал глава кабмина.

Также он призвал регионы последовать примеру федерального правительства и начать выпускать собственные облигации. "Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень, чтобы субъекты Федерации были заинтересованы в выпуске своих ценных бумаг также для физических лиц, тем более что такой опыт есть уже у 10 регионов и даже у одного муниципалитета", – отметил он.

Между тем замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах форума поделился с журналистами своими сомнениями насчет предложения Медведева. Он подчеркнул, что изначально выпуск "народных" облигаций был обучающим проектом.

"Я даже не знаю, в какие сроки может быть принято решение и за счет чего можно нарастить этот объем, потому что мы изначально исходили из того, что проект носит обучающий характер, а не фискальный. Мы еще не завершили продажу третьего выпуска. Соответственно, будем анализировать наши возможности", – цитирует Сторчака портал finanz.ru.

Первый выпуск ОФЗ для населения начался весной 2017 года. Тогда Минфин выпустил бумаг на 30 млрд рублей. Российский госдолг активно скупали в более чем 70 городах – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В итоге финведомство подготовило второй выпуск в сентябре на 15 млрд рублей. Размещение ценных бумаг завершится 14 марта 2018 года. Срок обращения облигаций составляет 3 года, средний купон по ним превышает среднюю ставку банковских депозитов.

Елена УСОВА
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