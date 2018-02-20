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В День дурака пенсионерам добавят денег

Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Morozova
Социальные выплаты увеличат на копеечную сумму

С 1 апреля получателям социальных пенсий в РФ подготовили прибавку в размере 2,9%. О грядущем изменении говорится в проекте постановления "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий".

Почти 3%-е повышение выплат в Министерстве труда и социальной защиты РФ, которое выступило с данной инициативой, объяснили тем, что прожиточный минимум пенсионеров в 2017 г. вырос как раз на 2,9% – с 8 тыс. 81 до 8 тыс. 315 руб. в месяц.

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Повышение оказалось ниже запланированного. В бюджете Пенсионного фонда России на 2018 – 2020 гг. были предусмотрены бюджетные ассигнования, исходя из прогноза о росте прожиточного минимума пенсионеров в прошлом году на 4,1%, но фактический рост оказался ниже ожиданий властей.

В ведомстве пояснили, что апрельская индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона – получатели социальных пенсий. В результате надбавки средний размер социальной пенсии увеличится на 255 руб. и составит 9 тыс. 62 рубля.

У отдельных категорий получателей повышение будет немного более заметным. Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится соответственно на 378 и 382 руб. и после повышения составит 13 тыс. 410 и 13 тыс. 556 руб. соответственно.

У инвалидов-военнослужащих пенсии вырастут до 12 тыс. 688 руб. (+355 руб.), у получателей пенсии по потере кормильца-военнослужащего – до 10 тыс. 746 руб. (+303 рубля). У инвалидов и участников Великой Отечественной войны выплаты вырастут на 399 и на 392 руб. соответственно.

Средний размер дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной увеличится на 484 руб. и составит 17 тыс. 185 руб., говорится в пояснительной записке к документу.

В Минтруде также подсчитали, в какую сумму обойдется государству повышение пенсий. Месячные расходы на индексацию составят 1,07 млрд руб., отмечает "Газета.ру". До конца текущего года набежит сумма в 9,6 млрд рублей.

Эти деньги Пенсионный фонд РФ получит из бюджета в пределах заранее предусмотренных трансфертов. Так что дополнительной обузой повышение пенсий не станет.

"Щедрая" надбавка в 2,9% – это явно не обещанная властями сумма в 25 тыс. руб. в месяц, к которой правительство, по словам вице-премьера Ольги Голодец, стремится. Тем не менее пенсионеры будут довольны тем, что к их более чем скромной пенсии прибавили хотя бы несколько сотен рублей в месяц.

В правительстве считают, что возможное повышение пенсий зависит от роста экономики, уровня ВВП и производительности труда. В Центре стратегических разработок Алексея Кудрина упорно настаивают на необходимости повышения пенсионного возраста. В РАНХиГС ранее подсчитали, что оптимальным для РФ сценарием станет увеличение возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Право на социальную пенсию есть у тех граждан, кто по каким-то причинам не заработал страховую: не хватило стажа или "белой" зарплаты. В таком случае выплаты по старости все равно будут начисляться, но меньше, напоминает сайт "Комсомольская правда"

Андрей ФИЛАТОВ
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