Лучше подумать над тем, как оставить их хотя бы на нынешнем уровне

В обозримом будущем денежные выплаты пожилым россиянам останутся на низком уровне. У государства физически не хватит средств на то, чтобы резко их увеличить. Мешают и другие преграды. Главным образом – теневой рынок труда.



Накануне вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила о том, что правительство постарается в обозримом будущем поднять пенсии чуть ли не вдвое. "Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, – в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тыс. рублей", - заявила чиновница, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

При этом она тут же отметила, что у властей нет четкого ответа на вопрос о том, как добиться такого результата. Существуют разные стратегии, надо пробовать, добавила она. Эксперты говорят, что в ближайшие пять лет заметно повысить пенсии невозможно. Максимум, что можно сделать, – ежегодно индексировать их на величину инфляции, как это заложено в планах на 2019 и 2020 гг. (до 14,3 тыс. и 15,4 тыс. руб. соответственно). Да и то лишь в том случае, если будет сохраняться стабильное положение на валютном рынке страны и низкая инфляция.

"Российская экономика сейчас находится, мягко говоря, не на самых лучших уровнях. К тому же она сильно привязана к ценам на энергоносители, а вследствие этого, к доллару США. Кроме того, мы не имеем своего центра эмиссии, накопительная часть пенсии заморожена с 2014 г., а многие государственные проекты по улучшению жизни граждан не имеют возможности на реализацию. Инструментов к повышению пенсии сейчас нет", – уверен специалист департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Николай Котов. Его слова приводит "Московский комсомолец".

Ничем не подкрепленные обещания Голодец специалисты связывают с приближением президентских выборов. "В предвыборный период тема повышения пенсий актуальная и будет краеугольным камнем на дебатах. В целом заявления и пожелания политиков могут включать в себя разные цифры, но вряд ли будут учтены при формировании бюджета", – полагает ведущий аналитик компании "Эксперт плюс" Мария Сальникова.

О взрывном росте пенсионных выплат нечего и думать в ситуации, когда государство испытывает проблемы даже с начислением страховых пенсий по старости на нынешнем уровне. С прошлого года россиянам стали отказывать в ее начислении из-за того, что они недобрали пенсионных баллов. Вместо страховой им стали платить социальную пенсию, средний размер которой примерно в полтора раза меньше.

В Пенсионном фонде РФ объяснили, что такая ситуация вызвана получением россиянами части зарплаты в конвертах, а многие вообще не трудоустроены официально.

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов считает, что проблема с начислением страховых пенсий в значительной степени вызвана серыми зарплатами, тем, что люди не работают официально, пишет "Газета.ру". В этом случае отработанные годы не идут в зачет пенсионного стажа. Его минимальный размер в России, согласно требованиям Международной организации труда, постепенно повышается – с 5 до 15 лет.

Другой проблемой теневого рынка является то, что работодатель не платит отчисления в Пенсионный фонд. Тот недополучает огромные средства, а потому не может платить россиянам достойную пенсию. Приходится постоянно занимать у бюджета, а тот, как известно, не резиновый.

Повысить пенсионные выплаты можно лишь путем резкого сокращения доли теневой экономики (для этого нужно, например, снизить обязательные отчисления во внебюджетные фонды хотя бы вдвое – с 30% до 15%), а также за счет повышения пенсионного возраста. В РАНХиГС посчитали, что оптимальным вариантом является выход на пенсию для мужчин в 63 года, для женщин – в 60 лет. Если этого не сделать, то пенсии скоро станут совсем мизерными, поскольку соотношение трудоспособного населения и пенсионеров меняется в сторону увеличения числа последних.

Планы по повышению пенсионного возраста в стране правительство отложило на неопределенный срок. Вместо этого к 2025 г. могут увеличить минимальный стаж, необходимый для получения пенсии, – до 15 лет с нынешних 7, напоминает URA.RU.