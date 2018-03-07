В законодательстве найдена лазейка, из-за которой граждане могут лишиться накоплений

Правопреемники клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказались в весьма неприятной ситуации – фонды в случае убытков на законных основаниях могут удержать часть выплат. Чтобы устранить этот "косяк", понадобится внести поправки в действующий закон.

Речь идет о тех случаях, когда застрахованные россияне перевели свои будущие пенсии в НПФ и не дожили до завершения своей трудовой деятельности. В таких случаях деньги выплачиваются их правопреемникам. Однако в законодательстве обнаружилась правовая коллизия, которая позволяет фондам удерживать часть суммы, если они понесли убытки из-за неудачных инвестиций.

Проблему признали в Минтруде, уточнив, что в законе прямо не говорится о подобных нюансах при выплате накоплений правопреемникам клиентов, пишет "КоммерсантЪ". Однако эту правовую неопределенность можно устранить только с помощью внесения соответствующих поправок, добавили в Центробанке.

Впрочем, эксперты успокаивают пенсионеров, считая такие случаи невыплаты "гипотетическими". Для их реального воплощения необходимо совпадение сразу нескольких факторов. Фонд должен понести убытки за прошлый год, а клиент должен перейти в НПФ в год текущий и в этот же год умереть. Специалисты считают, что фонды не станут использовать несовершенство закона, чтобы обобрать правопреемников своих клиентов, потому что "на кону стоит репутация фонда".

Ранее, 1 марта, выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин заявил о необходимости постоянной индексации пенсий – чтобы обеспечить старшему поколению достойную жизнь.И размеры выплат, по его мнению, должны быть "выше темпов инфляции", напоминает URA.RU.