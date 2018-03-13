Старикам остается надеяться на чудо

Если в российской экономике наметится стабильный рост, в бюджете окажется достаточно денег для повышения пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Определяющим является рост валового продукта, рост экономики, потому что если будут исполнены те планы и те ожидания по росту производительности труда, росту нашей экономики, то средств будет достаточно для того, чтобы выполнить все наказы. Сейчас идут расчеты", – процитировали РИА "Новости" слова Голодец.

Следует напомнить, что Владимир Путин, выступая перед парламентом, поднимал вопрос о пенсионном финансировании. Глава государства подчеркнул важность сокращения разницы между зарплатой, которую получал человек, и пенсией, которая ему полагается по достижении определенного возраста.

Добавим, что в январе 2018 г. реальный размер пенсий увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. При этом в учет не входили единовременные выплаты в 5 тыс. рублей.