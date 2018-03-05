Пенсии прибавили в росте

Несмотря на повышение социальных выплат, жизнь пенсионеров существенно не изменилась

В январе 2018 г. реальный размер пенсий увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. При этом в учет не входили единовременные выплаты в 5 тыс. рублей. Об этом говорится в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

Средний размер пенсий в первом месяце 2018 г. составил 13,3 тыс. рублей. При этом, если учитывать единовременную выплату в прошлом году, то он сократился на 25,2%.

Несмотря на это, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что жизнь пенсионеров не улучшится без повышения налогов и возраста.

"Я считаю абсолютно недопустимым разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, на другую - сбалансированность бюджета. Абсолютно неправильно балансировать бюджет за счет людей старшего возраста – это абсолютно неприменимо", – цитирует его "Интерфакс".

Однако, по его словам, уровень социальных выплат может вырасти только при увеличении пенсионного возраста.

"Более высокий пенсионный возраст и одновременно более высокий уровень пенсий, более качественное здравоохранение и более качественное социальное обслуживание", – добавил он.

Ранее в Минтруде предложили проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 2,9%. Такой шаг позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона человек. Эксперты уверены, что затраты, связанные с этим, незначительные.

Реальный размер пенсий – относительный показатель, который рассчитывается путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.