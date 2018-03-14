О повышении пенсионного возраста объявят в этом году

Решение принято, вопрос только в деталях

Власти должны сообщить о повышении пенсионного возраста в 2018 г., если за основу развития будет взят доклад Внешэкономбанка. Таково мнение замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова.

По мнению эксперта, повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 г. вполне возможно. Но население поставят в известность об этом непременно заранее, за полтора-два года до времени "Х", то есть в текущем году. Тогда к этому событию смогут морально подготовиться люди, собирающиеся выйти на пенсию как раз в 2020-м.

Отдаление заветной пенсионной планки будет постепенным, по 2-3 месяца в год, максимум по полгода, считает Назаров. "Есть несколько примеров, когда рывком поднимали на год или два года, но это исключение. В основном, классика – это именно полгода", – пояснил он РИА "Новости". При этом эксперт уверен, что опасаться повышения более чем на 7-8 лет не стоит.

"Мне кажется, ставить более амбициозные цели, чем 62 или 63 года, – это неправильно. Психологически общество к более высоким возрастам не готово, да и не надо это делать, потому что для женщины, например, этот путь (повышения пенсионного возраста) займет 16 лет. А через 16 лет будет все по-другому", – указал Назаров.

Накануне ВЭБ опубликовал свой макроэкономический прогноз развития страны на 2018-2021 годы. В нем предполагается начало постепенного повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин с 2020 г., однако не указано, какой период займет этот процесс.

Впрочем, прогноз ВЭБ – это еще не решение властей. Как заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, законопроект о повышении пенсионного возраста ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совфеде не готовится, соответствующих поручений президент страны никому не давал.

В интервью РИА "Новости" он подчеркнул, что, в соответствии со Стратегией пенсионного развития, пенсионный возраст в РФ не должен меняться до 2030 года. Да и потом, возможно, страна обойдется без таких мер. Ведь "экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна", убежденно заявил сенатор.

Похожий вывод ранее был сделан в докладе Россиийской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Составившие его эксперты назвали тогда повышение пенсионного возраста неизбежным и единственным способом сохранить размер выплат на достойном уровне,отмечает URA.RU.