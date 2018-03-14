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ВЭБ удалил прогноз повышения пенсионного возраста

Фото: wikipedia.org
Ранее банк планировал, что реформа начнется через 2 года

Внешэкономбанк отозвал прогноз экономического развития России на 2018–2021 годы. Документ, в котором  с 2020 года повышается возраст выхода на пенсию, был удален с сайта кредитной организации.

В Институте исследований и экспертизы ВЭБ пояснили, что это связано с необходимостью доработки прогноза, сообщает РБК.

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Ранее ВЭБ опубликовал свой прогноз экономического развития страны. По мнению аналитиков банка, в 2020 году начнется реформа, предусматривающая постепенное повышение возраста выхода на пенсию и обновленные принципы  индексации пенсионных выплат.

Представитель вице-премьера Ольги Голодец рассказал агентству, что  Социальный блок кабмина не обсуждал вопросы повышения пенсионного возраста, затронутые в прогнозе ВЭБа. По мнению заведующего кафедрой менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова, профессора Константина Ордова, повышение пенсионного возраста в России неизбежно.

"Если мы говорим о том, что пенсионный возраст поднимать не нужно, то тогда мы должны четко понимать, что экономика от этого только проиграет, поскольку мы будем вынуждены повышать налоги", – объяснил эксперт агентству "Экономика сегодня". 


Валентина МАЙОРОВА
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