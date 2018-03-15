О повышении пенсионного возраста вновь заговорили

Власти отказываются разговаривать об отсрочке выхода на пенсию

Вопрос о повышении пенсионного возраста в настоящий момент наиболее активно обсуждают сами россияне. Что думают на сей счет представители властей, остается тайной за семью печатями. Такой вывод можно сделать из последних заявлений высокопоставленных чиновников.



На форуме "Россия – страна возможностей" журналисты спросили министра экономического развития РФ Максима Орешкина, связана ли поставленная президентом Владимиром Путиным задача увеличения продолжительности жизни с возможным повышением пенсионного возраста.

На это глава МЭР ответил: "Повышение пенсионного возраста возможное – это вопрос, который сейчас обсуждается. Есть разные предложения. Это не влияет напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому что если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста".

При этом министр особо подчеркнул, что тема "обсуждается в обществе", и не конкретизируя, идет ли дискуссия в правительстве, сказал, что никаких конкретных решений пока не принято, передает URA.RU.

В том же духе накануне высказалась и вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует в кабинете министров социальные вопросы. "В правительстве таких тем не обсуждали. У нас есть прогноз министерства экономического развития, на который мы опираемся. Там нет никаких таких прогнозов", – указала замглавы правительства.

Чуть ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин говорил о том, что переходить к дискуссии об увеличении возраста выхода на пенсию можно лишь после значительного увеличения средней продолжительности жизни в нашей стране.

Очередная волна дискуссий вокруг возможного повышения пенсионного возраста поднялась после того, как 13 марта Внешэкономбанк опубликовал прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы. Базовый вариант этого прогноза предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. В документе отмечалось, что пенсионная реформа, частью которой станет повышение пенсионного возраста, стартует в 2020 году. Впрочем, уже на следующий день прогноз исчез с сайта госкорпорации.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров сообщил, что если за основу будет взят прогноз ВЭБа, то о грядущем повышении возраста будет официально объявлено уже в этом году, чтобы будущие пенсионеры успели подготовиться. По мнению эксперта, отдаление заветной пенсионной планки будет постепенным, по два – три месяца в год, максимум по полгода.

При этом в Совете Федерации тут же отметили, что прогноз ВЭБа – это еще не решение властей. В соответствии со Стратегией пенсионного развития пенсионный возраст в РФ не должен меняться до 2030 года.

Максим Орешкин в начале месяца в телеинтервью говорил о том, что планка пенсионного возраста напрямую определяет уровень пенсий, качество услуг здравоохранения и соцобслуживания. О том же регулярно заявляет и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Сторонники повышения пенсионного возраста указывают на то, что из-за демографических ям прошлого доля трудоспособного населения сокращается. Работающим гражданам все сложнее содержать растущую армию пенсионеров и обеспечивать им приемлемый уровень денежного обеспечения. Противники перемен говорят о том, что в РФ слишком низкая продолжительность жизни и что при отсрочке выхода на пенсию пожилым гражданам будет попросту негде работать.