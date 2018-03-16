Гражданам никто не объяснил, что нельзя раньше времени менять страховщика

Пожилые россияне, которые в прошлом году опрометчиво перевели свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды или частные управляющие компании, потеряли на этом 55 млрд рублей. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд России, а топ-менеджеры нескольких НПФ подтвердили их корректность.

Потери вызваны тем, что по нынешним правилам гражданин может менять страховщика лишь один раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном переводе накоплений весь набежавший доход сгорает. Эти деньги не исчезают бесследно, а переводятся в резерв по обязательному пенсионному страхованию (средства из него используются для покрытия убытков в случае краха НПФ и для выплат правопреемникам умерших граждан).

Такая система действует с 2015 года. Она является слишком сложной для обывателя. Граждане не понимают ее принципов, и им никто не разъясняет, что, если перевести деньги до истечения пятилетнего срока, все накопления пропадут, отмечает "КоммерсантЪ". В итоге в 2017 г. на этом погорели 2,2 миллиона будущих пенсионеров, которые не уточнили заранее, что станет с их пенсионными накоплениями. Всего за год гражданами было подано 6,6 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений. То есть пострадал каждый третий.

Сумма потерь с каждым годом растет. В 2016 г. 4,7 миллиона "молчунов" (граждан, заранее не определивших, кто именно будет хранить их накопления) потеряли 27,1 млрд рублей. Но тогда они лишились инвестдохода за один год. В 2017 г. число переходов от одного страховщика к другому сократилось, но они теряли инвестиционный доход уже за два года. Этим и объясняется увеличение потерь. Велика вероятность, что в 2018 г. граждане лишатся еще большего объема накоплений (потери аккумулируются уже за три года).

Из общей суммы потерь на сгоревшие деньги клиентов негосударственных пенсионных фондов приходится от 27 до 35 млрд рублей. Остальное – это потери граждан, которые отказались от услуг Пенсионного фонда России.

Эксперты выступают за проведение широкой разъяснительной кампании среди населения о судьбе их пенсионных накоплений. А первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский в середине февраля предложил принять для этого специальный закон.

"Принятие норм о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе должно было заставить граждан более вдумчиво и реже менять страховщика. Но уже давно ясно, что эти нормы не действуют – по итогам переходной кампании прошлого года заявления о досрочном переводе накоплений подали 99,6%", – отметил управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Отменять правила пока не планируется. Просто нужны "регламентация и контроль над полным информированием потенциальных клиентов", считает руководитель аналитической службы Ассоциации НПФ Евгений Биезбардис. "Обращаться за сменой страховщика нужно к действующему фонду, который заинтересован максимально проинформировать человека о риске потери инвестдохода, а не к новому", – указал эксперт.

В Национальной ассоциации пенсионных фондов предлагают информировать граждан в онлайн-режиме через Единый портал госуслуг. Надо, чтобы человек подавал заявление о переводе через этот портал, и тогда ему будет автоматически выскакивать уведомление о том, чем ему грозит досрочная смена страховщика.