Пенсии вырастут в апреле

Повышение социальных выплат коснется не только стариков

Постановление об индексации социальных пенсий на 2,9% подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 22 марта. Он отметил, что на эти цели выделено 9,6 млрд рублей.

Как напомнил Медведев, повышение государственных выплат пенсионерам происходит ежегодно. Меняется только размер коэффициента, на который вырастут пособия, поскольку он зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионера за минувший год. Так, в 2017 г. он составил 8 тыс. 315 руб., что как раз на 2,9% больше, чем было в 2016 году.

"Индексация коснется около 4 миллионов человек", – уточнил премьер на заседании правительства.

Помимо пенсионеров, получающих социальные выплаты по старости, с 1 апреля пенсии повысятся для военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, а также членов их семей; для участников Великой Отечественной войны; для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей; для работников летно-испытательных отрядов и ряда других категорий.

Таким образом, с 1 апреля средний размер социальной пенсии увеличится на 255 руб. и составит 9 тыс. 62 рубля. Одновременно будут пересчитаны и другие государственные пособия, размер которых зависит от социальных пенсий.