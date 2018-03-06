Доктора самостоятельно подберут пожилым пациентам более доступные аналоги медикаментов

В Минздраве разработали рекомендации, согласно которым при назначении лекарств пожилым людям врачи будут обязаны учитывать их финансовые возможности. Такая мера позволит пенсионерам значительно сэкономить свои сбережения и не тратить много времени на поиск дешевых аналогов.

Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева рассказала, что пожелания разошлют во все медицинские организации страны. Теперь врачи будут принимать в расчет не только цену медикаментов, но дозы и побочные эффекты.

"Мы должны избавить людей старшего возраста от самостоятельного поиска замены дорогого лекарства и сразу назначать доступные препараты", – цитирует Ткачеву газета "Известия".

По ее мнению, пожилые люди "очень легковерны". По этой причине специалистам рекомендовано напоминать пациентам об опасности приема таблеток по советам близких или людей, участвующих в телепередачах.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке рекомендаций, проректор по лечебной работе Волгоградского государственного медицинского университета Сергей Недогода подчеркнул, что пенсионерам не стоит бояться дешевых лекарств из-за якобы их низкого качества. Он поддержал предлагаемую меру и отметил, что без учета материальных возможностей у стариков может не хватить денег на лечение, что приведет к плачевному результату.

"Конечно, мы видим, как манипулируют стариками производители и продавцы лекарственных средств, навязывая людям ненужные препараты", - добавил он.

По словам Недогоды, стоит учитывать и возрастные изменения, которые приводят к снижению функции почек и повышению чувствительности к некоторым компонентам.

"В США минимум 5% осложнений связано с неправильной, избыточной терапией у лиц пожилого возраста. В России объективную статистику сложно назвать. Но нам нужен документ, который бы позволил врачам минимизировать риски", – сказал Сергей.