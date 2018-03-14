Цены на жилье упадут

Стоимость квадратных метров в этом году изменится, но не по всей стране

В 2018 г. на рынке жилья вырастет конкуренция. Строительные компании готовы активно возводить квадратные метры. Но покупать их некому. Из-за переизбытка предложения следует ожидать некоторого снижения цен на новые квартиры, говорят эксперты.



Удешевление недвижимости не станет равномерным. Ситуация будет разительно отличаться от региона к региону. На стоимость квартиры повлияют доходы населения, объемы строительства и политика местных властей, указывает управляющий партнер LDD Заур Алескеров.

В результате самого большого ценопада можно ожидать в Казани (-9,5%), Волгограде (-6%), Екатеринбурге (-3,5%), Санкт-Петербурге (-2%) и Сочи (-1%). В Москве, Хабаровске и ряде других регионов значительных колебаний цены не предвидится. И это несмотря на то, что объем предложения в этом году в столице, как ожидается, вырастет на 15%, а спрос поднимется только на 3%. Сейчас в среднем по России темы роста предложения втрое превышают темпы роста спроса. Постепенно этот разрыв будет увеличиваться.

Доходы населения постепенно растут, но не настолько быстро, чтобы россияне бросились скупать жилую недвижимость. Поэтому строители, скорее всего, придержат коней, и значительного роста рынка не произойдет.

Вместе с тем власти пытаются расшевелить покупателей и тем самым поддержать строителей. Совсем скоро, в конце марта, ожидается очередное снижение ключевой ставки Банка России. В результате кредитные деньги станут дешевле, и ставка по ипотеке уменьшится. Кроме того, правительство подготовило новую программу поддержки семей с двумя и более детьми, которая предполагает ипотеку с пониженной ставкой. Все это может стать дополнительным стимулом роста спроса на рынке новостроек.

Однако существуют и противоположные факторы. Центробанк в этом году ужесточит правила выдачи займов, особенно с низким первоначальным взносом. То есть ипотека для многих россиян станет менее доступной. А переход от долевого к проектному финансированию строительства, по мнению девелоперов, увеличит риски строительных компаний и может привести к повышению цен на готовое жилье на 15-20%. Это также вызовет снижение спроса.

Тем временем Минстрой РФ утвердил показатели среднерыночной стоимости жилья для регионов на второй квартал этого года. Лидерство предсказуемо принадлежит Москве и Петербургу – 91 тыс. 670 и 67 тыс. 221 руб. за 1 кв. м соответственно. На верхушке списка также находятся Сахалин, Ненецкий округ и Московская область. Самое дешевое жилье в России – в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Эти показатели, впрочем, мало влияют на реальную стоимость квартир, а используются для расчета размеров социальных выплат льготным категориям граждан на приобретение или строительство жилья.