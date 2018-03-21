Семьям с четырьмя детьми предложено платить по 100 тысяч рублей в месяц

Это нужно, чтобы сохранить суверенитет. Так объяснил свою инициативу в письме президенту России Владимиру Путину председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В этом и следующих веках мир разделится. Возникнут 7 цивилизаций: европейская (включая США и Канаду) с 900 миллионами человек, исламская с 1,1 миллиарда, африканская с 800 миллионами, латиноамериканская (600 млн), китайская (1,4 миллиарда), индийская (1,3 миллиарда) и российская (около 160 миллионов человек), пишет RT.

А поскольку наша страна попадет в окружение "миллиардных" цивилизаций, она может потерять независимость. И исключительно по демографическим основаниям ее географические границы изменятся, предупредил эксперт.

Чтобы не допустить этого, в ближайшие 100 лет нужно запустить стратегию по кратному увеличению численности населения России, предложил Путину Крупнов.

Для работы этой программы, по словам демографа, первоочередной необходимо сделать поддержку многодетных семей. Для них "с рождением каждого четвертого ребенка должен наступать своего рода коммунизм", отметил эксперт.

Это должно выражаться в предоставлении каждой такой семье государством просторного дома cо всей нужной инфраструктурой, а также госпособия, как бы "семейной зарплаты" в сумме 100 тыс. рублей. "Это позволит перевести семью по статусу и возможностям в привилегированное положение", – пояснил Крупнов.

В прошлом году, по данным Федеральной службы статистики, рождаемость в России сократилась на 10,7%. Через 18 лет численность населения нашей страны в лучшем случае будет 156,2 миллиона человек, а в худшем – 137,4 миллиона человек, сообщает Росстат.