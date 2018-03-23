В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем

Реальные доходы населения в 2018 году вырастут впервые после кризиса. Они увеличатся на 6% и составят 60 трлн руб., говорится в квартальном исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Номинальный рост составит 9%, но его частично "съест" инфляция.

У ученых в три раза больше оптимизма, чем у чиновников Минэкономразвития. В ведомстве ожидают увеличения реальных доходов на 2,1%, сообщают "Известия".

С реальными зарплатами ситуация нормализовалась раньше, в прошлом году оплата труда впервые за три года увеличилась – на 3,5%. А вот реальные доходы (к ним помимо зарплат относятся также доходы самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) падали четыре года подряд. Пик падения случился в 2016 г., когда доходы упали на 5,8%, в прошлом году падение замедлилось до 1,7%.

Теперь же положение дел должно измениться в лучшую сторону. В 2019-2020 гг. этот показатель также будет расти, но медленнее, чем в 2018-м: на 3% и 3,7% соответственно. Реальные зарплаты также будут увеличиваться: в 2018 г. на 11%, в 2019-м – на 7%, в 2020-м – на 7,3%.

По зарплатам у Минэкономразвития ожидания также скромнее, чем у ИНП. Министерство прогнозирует рост на 3,9% в этом году. Улучшить этот показатель помогут рост зарплат бюджетников в рамках исполнения майских указов президента и повышение минимального размера зарплат до прожиточного минимума (с 9,489 тыс. руб. до 11,163 тыс. рублей).

Оптимистичные ожидания ИНП РАН связывают с солидной индексацией зарплат и с увеличением прибыли от предпринимательской деятельности за счет восстановления потребительского спроса населения и роста товарооборота. Он в прошлом году повысился на 1,2% (впервые за три года), в этом году в Минэкономразвития ожидают увеличения товарооборота на 2,9%.

Сыграет на увеличение доходов населения и прогнозируемая по итогам года низкая инфляция. Еще один позитивный фактор – профицит государственного бюджета. В МЭР ожидают, что он составит 1% ВВП. Дополнительные доходы казны позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия.

Добиться бездефицитного бюджета помогут структурные реформы, которые правительство проводит последние три года. Власти снижают инфляцию, отказались от управления валютным курсом и сумели адаптировать экономику к низким ценам на нефть. Очень кстати оказалось бюджетное правило, которое ввели в прошлом году. Оно предполагает откладывание на черный день всех доходов от экспорта нефти при цене свыше $40 за баррель. Сейчас в резервы идет треть от стоимости черного золота – колоссальные деньги.