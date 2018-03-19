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Зарплаты заметно выросли

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Жителям страны стали больше платить за работу

В прошлом году россияне получили неплохую прибавку к зарплате. При этом в работодателях проснулась совесть, и они сократили задолженность по выплатам сотрудникам. Об этом говорится в проекте итогового доклада о результатах деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ за 2017 год.

Как следует из документа, в среднем по стране жалованье увеличилось на 2,4 тыс. руб. – до 39,1 тыс. руб. в месяц. Рост составил 7,2%. Однако если вычесть из этого показателя инфляцию, то реальный рост оказался несколько скромнее – 3,4%. Просроченная задолженность работодателей снизилась на 9%, или на 239 млн рублей.

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Назначенные пенсии росли быстрее, чем зарплаты, – на 7,4%, до 13,3 тыс. рублей. Рост в "очищенном" виде составил 3,6%. В расчеты была включена и единовременная выплата пенсионерам 5 тыс. руб. в январе прошлого года, отмечают "Известия".

Остановить снижение реальных доходов населения вновь не удалось. Они падают четвертый год подряд – это своеобразный антирекорд для нашей страны. Правда, падение удалось притормозить. Если в 2016 г. снижение составило 5,8%, то в 2017-м – всего 1,7%. В любом случае Минэкономразвития оказалось плохим предсказателем: прогноз ведомства о росте доходов по итогам 2017 г. на 1,2% не сбылся.

Разница между динамикой реальных зарплат и реальных доходов объясняется тем, что по методологии Росстата доходы складываются из зарплат, социальных выплат и прочих доходов, включая предпринимательские, минус налоги и другие обязательные платежи.​

В Минтруде считают, что реальные доходы падают за счет обнищания теневого сектора экономики. Но, по мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, реальные доходы падают вовсе не из-за этого, а из-за очень сильного снижения заработка самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, фермеров и тех, кто на них работает. Этот заработок не учитывается при расчете уровня зарплат, а включается только в доходы.

Сокращение реальных доходов населения на фоне роста зарплат говорит о том, что в неформальном и теневом сегментах экономики доходы уменьшались, в то время как в бюджетной сфере и крупных компаниях – росли, соглашается с обеими версиями ведущий научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова.

Рост зарплат у бюджетников подхлестнул желание чиновников отчитаться о прилежном исполнении майских указов. Поэтому особенно заметно в 2017 г. зарплаты росли в сфере образования, культуры, социального обслуживания и здравоохранения. Второй фактор – увеличение премиальных выплат и индексация зарплат в частных компаниях благодаря росту промышленного производства.

В 2018 г. ожидать роста реальных доходов не следует, потому как рост реальных зарплат, наблюдаемый в прошлом году, может остановиться, считает главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова. "Большая часть зарплат индексируется на инфляцию прошлого года, которая составила 2,5%. Есть такой риск, что индексация зарплат приблизится к уровню инфляции 2017 г., между тем инфляция 2018 г. как минимум во втором полугодии может ускориться, и тогда в реальном выражении зарплаты могут не демонстрировать рост", – приводит мнение эксперта РБК.

Ну а пока что россияне и сами чувствуют, что жить им стало лучше и веселее. По данным НИУ ВШЭ, доля граждан, оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, за год выросла с 11% до 17%. Доля семей, столкнувшихся с неблагоприятными изменениями на рынке труда, за год сократилась с 41% до 37%.

Андрей ФИЛАТОВ
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