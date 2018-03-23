Россия понесет убытки в торговой войне с США
Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому для России вводятся ввозные пошлины на сталь и алюминий. Убытки для нашей металлургической отрасли от этих действий посчитал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
В общей сложности, по его словам, страна лишится около $3 миллиардов.
"Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию", – цитирует Евтухова "Вести.Экономика".
При этом в Москве примут ответные меры в отношении Вашингтона. Евтухов отметил, что Россия обратится к странам в ВТО по этому вопросу, так как США ввели пошлины без предварительного расследования и только в интересах национальной безопасности, что недопустимо, передает "Интерфакс".
"Будем готовить, наверное, предложения по ответным мерам. Ограничения против американских товаров. Я думаю, что все страны пойдут по этому пути", – добавил он.
Евтухов считает, что действия американцев приведут к хаотичному перераспределению продукции из стран, попавших под пошлины, и, как следствие, введению ими собственных мер торговой защиты.
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