Москва не намерена сдаваться и ответит жесткими мерами

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому для России вводятся ввозные пошлины на сталь и алюминий. Убытки для нашей металлургической отрасли от этих действий посчитал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В общей сложности, по его словам, страна лишится около $3 миллиардов.

"Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию", – цитирует Евтухова "Вести.Экономика".

При этом в Москве примут ответные меры в отношении Вашингтона. Евтухов отметил, что Россия обратится к странам в ВТО по этому вопросу, так как США ввели пошлины без предварительного расследования и только в интересах национальной безопасности, что недопустимо, передает "Интерфакс".

"Будем готовить, наверное, предложения по ответным мерам. Ограничения против американских товаров. Я думаю, что все страны пойдут по этому пути", – добавил он.

Евтухов считает, что действия американцев приведут к хаотичному перераспределению продукции из стран, попавших под пошлины, и, как следствие, введению ими собственных мер торговой защиты.