Российская компания снова потащила украинских "партнеров" в суд

"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции.

На днях, 29 марта, российская энергетическая компания обратилась в апелляционный суд округа Свеа с ходатайством "об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения".

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на заявление газового монополиста.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за сокращение транзита газа. С учетом взаимных требований компания задолжала Украине $2,56 миллиарда. В Москве заявили о намерении обжаловать приговор и подали документы на расторжение всех контрактов с украинской стороной.

Накануне появилась информация о том, что эти $2,56 млрд российские энергетики включат в отчетность за прошлый год. "Нафтогаз" на данное заявление отреагировал весьма специфически, ласково обратившись к оппоненту в своем твите, в котором назвал "Газпром" "котиком".

Данная выходка не осталась не замеченной российской стороной.

Вопрос о "котиках" получит ответ, когда у Киева иссякнут запасы газа, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда "Нафтогаз" останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком", – написал Пушков в Twitter, дав понять, что время покажет, кто первый "замяукает".