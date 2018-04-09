Россия наложила санкции на белорусских свиней
Белорусская свинина теперь будет даже не в дефиците, она попросту исчезнет с российских прилавков. С 10 апреля Россельхознадзор вводит временные ограничения. Они коснутся не только мяса, но и живых свиней, а также их генетического материала. Ввоз запрещен любой продукции, где есть следы заграничной свинины.
Из сообщения службы следует, что причиной антибелорусских санкций стал вирус АЧС. Его специалисты выявили в белорусском экспорте. Хотя еще месяц назад Россельхознадзор просил ветеринарную службу Белоруссии проверить эпизоотическое состояние страны. В том числе и по чуме свиней.
Однако письмо осталось без ответа, а по телефону белорусские коллеги заверили специалистов российской службы, что их территория кристально чистая от всяких вирусов. "Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Белоруссии факта присутствия вируса АЧС на территории страны", – цитирует ведомство "РИА Новости".
С 31 марта Россельхознадзор запретил поставки продукции с "Щучинского маслосырзавода" из-за повторного обнаружения в сыре его производства антибиотика натамицина. Ряд белорусских предприятий попал под усиленный лабораторный контроль российской службы. В относительно санкционном списке оказались "Рыбхоз "Полесье", "Минский мясокомбинат" и агрокомбинат "Приднепровский".
В Россельхознадзоре неоднократно отмечали, что из Беларуси на российский рынок завозится животноводческая продукция с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм. В ведомстве также собираются ужесточить контроль над ОАО "Гомельский мясокомбинат", ОАО "Молоко", ОАО "Молочный мир", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Пружанский молочный комбинат", а также ОАО "Рогачевский МКК".
Если будут зафиксированы повторные нарушения, ограничения коснутся и
этих предприятий.
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