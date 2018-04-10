Полки в магазинах опустеют

История 90-х повторится вновь

Россияне могут лишиться некоторых продуктов на прилавках магазинов. Об этом предупредили в торговых сетях. Причина в возможном дефиците товаров кроется в том, что магазины не подключаются к аналогу Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Производители животной продукции обязаны присоединиться к новой системе "Меркурий", а также перейти на электронный документооборот. При этом необходимо оформить к своей продукции ветеринарные сопроводительные документы. Эта мера значительно улучшит качество продуктов на прилавках магазинов, а также позволит повысить конкуренцию между производителями, что может повлиять на падение цен для покупателей, передает газета "Ведомости".

Российские торговые сети, однако, не спешат переходить на "Меркурий", так как еще не готовы к таким изменениям. Отмечается, что из 100 крупнейших поставщиков более 30% даже не протестировали эту систему на своих предприятиях. Если этого не случится до 1 июля 2018 года, когда закон вступает в силу, то рацион питания россиян значительно сократится, а компании понесут колоссальные убытки.