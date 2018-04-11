Падение курса рубля заставит граждан донашивать вещи до дыр

Сезонное обновление гардероба скоро станет непозволительной расточительностью для большинства населения страны. Цены на одежду, обувь, сумки и прочие необходимые вещи уже осенью могут стать заметно выше прежних. Виной тому курсы иностранных валют, поскольку 80% ретейлеров напрямую зависят от рубежных поставок.

"Если, скажем, доллар вырастет на 20%, то для конечного потребителя цена увеличится на 10%. Оставшиеся 10% разделят между собой поставщики и ритейлеры за счет снижения своей маржинальности", – рассказал "Коммерсанту" о планах президент Baon Илья Ярошенко.

Причем неважно, российский это бренд или иностранный. По словам Ярошенко, "даже при переносе производства в Россию полностью валютных рисков не избежать, поскольку нет собственной сырьевой базы". С ним согласна президент Finn Flare Ксения Рясова. В частности, ее компания на 80% зависит сегодня от импорта, сюда входят закупка тканей, фурнитуры, производство.

Аналогичная ситуация и с обувью. По данным гендиректора "Обуви России" Антона Титова, в прошлом году доля импорта на российском обувном рынке достигла 80%. Владельцы обувных сетей готовы потерпеть, если падение рубля составит 5-10%, но если яма окажется глубже, то рост цен неизбежен уже через несколько месяцев, когда в продажу поступит осенне-зимняя коллекция.

Ранее о грядущем повышении цен заявили российские продавцы электроники и бытовой техники.

Рубль начал резкое падение в понедельник, 9 апреля. Эксперты связывают это с новыми санкциями, введенными США в отношении России.

В среду, 11 апреля, курс доллара составил 64,55 рубля. Курс евро поднялся на 2,11 руб. и достиг отметки в 79,96 рубля.