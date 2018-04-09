"Коммуналка" подорожает летом

Власти не намерены вмешиваться в процесс повышения тарифов за услуги по обслуживанию дома

Увеличение платы за ЖКХ ожидает россиян с 1 июля 2018 года. Об этом сообщил руководитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

По его словам, повышение тарифов составит в среднем по стране 4% – это максимально возможный уровень. Но конкретика зависит от местных властей: "Есть люфт – если пришел концессионер на воду, тариф на воду поднять, на тепло опустить", – пояснил министр в интервью "Известиям".

В любом случае за изменениями тарифов в целом следит Федеральная антимонопольная служба. "У ФАС есть региональные представительства на территории каждого субъекта", – напомнил Мень. Эти комиссии внимательно следят за всеми переменами в сфере тарифов на ЖКХ.

При этом плата за жилищные услуги – на зарплату консьержу, за мытье подъездов – это исключительно рыночные отношения между жителями дома и Управляющей компанией или ТСЖ, в которые федеральный центр не вмешивается. Да, Минстрой разрабатывает методическое пособие по основным услугам, но оно носит рекомендательный характер.

"Мы готовим методические указания по обычным услугам: уборка территории, снега, подъездов, чтобы муниципалитеты и все участники рынка опирались на них и не было в одинаковых домах в одном и том же субъекте РФ разной стоимости жилищных услуг, пояснил Мень. – Мы будем рекомендовать их к применению, чтобы люди, готовясь к общедомовому собранию, могли посмотреть и спросить директора управляющей компании или председателя ТСЖ, откуда взялось такое ценообразование".

В прошлом году платежки за ЖКХ также "обрадовали" россиян летом. В среднем по стране тарифы увеличились на те же 4%. Но по факту для москвичей рост коммунальных платежей составил 7%; по Санкт-Петербургу, Якутии, Камчатке – 6%. Меньше всего местные власти огорчили жителей Северной Осетии – Алании, там счет увеличился на 2,5%, Алтайского края – на 3,2%, Дагестана и Кабардино-Балкарии – на 3,3%.