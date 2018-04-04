Бензин станет на вес золота
Автовладельцы в России могут скоро столкнуться с неожиданной проблемой – им станет негде заправлять машины. Независимые продавцы нефтепродуктов уже предупредили премьера Дмитрия Медведева, что резкий рост отпускных цен на топливо грозит чередой банкротств. В крупных городах, где АЗС натыканы на каждом углу, это будет не так заметно для граждан. Но в регионах, где одна бензоколонка на десятки километров, ситуация может стать критической.
По данным НП "Совет по товарным рынкам" (СПТР), защищающего интересы независимых нефтетрейдеров, сейчас в России работает 18,3 тыс. независимых АЗС, это примерно 63% от 29 тыс. АЗС, действующих в стране в целом. Скачок оптовых цен на бензин и дизель уже привел к тому, что многие АЗС, не имеющие отношения к производителям нефтепродуктов, работают без прибыли, а то и себе в убыток. По словам главы СПТР Ильи Мороза, независимые трейдеры уже вынуждены брать кредиты, чтобы удержаться на плаву.
Чтобы их бизнес не умер окончательно, нужны кардинальные меры. В частности, в письме премьеру Медведеву Мороз говорит о необходимости повышения нормативов продаж бензина на бирже, понижения акцизов и призывает "отпустить цены в рознице", пишет "КоммерсантЪ".
Независимые нефтетрейдеры напоминают, что их АЗС не только служат удобству и комфорту автовладельцев, но это и рабочие места для 150 тысяч человек. Закроются эти заправки – и тысячи россиян останутся без средств к существованию, а государство недополучит существенную долю налогов.
Оптовые цены на бензин растут с прошлой осени. В дело пыталась вмешаться ФАС, президент Путин в феврале говорил о необходимости снижения цен на топливо, однако бензин продолжает дорожать. Во вторник, 3 апреля, стоимость АИ-92 и АИ-составила 46,096 тыс. и 47,78 тыс. руб. за тонну соответственно, сообщает РБК. С начала года бензин АИ-92 подорожал на СПбМТСБ на 10,37%, а АИ-95 – на 13,14%.
По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин АИ-92 на столичных заправках 2 апреля выросли к уровню предыдущей недели на 6 коп., до 38,65 руб. за литр, на АИ-95 – на 5 коп., до 41,84 руб. за литр. Но если производители будут и дальше повышать отпускные цены на топливо, то одно из двух: или АЗС начнут повышать стоимость бензина на 20-50 коп. в неделю, или начнется тотальный дефицит нефтепродуктов. Как говорится, оба хуже.
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