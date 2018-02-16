Любимые россиянами курорты подорожали вдвое

Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным

Туристические поездки в 2018 г. станут лучше организованы, но намного дороже, чем в прошлом. Виной тому – российские власти. Ужесточив требования к авиаперевозчикам, они заставили туроператоров отказаться от услуг большинства чартеров и сажать своих клиентов на регулярные рейсы. Если в 2012 г. на регулярке летали только 26% организованных туристов, то в 2017-м уже 52%, а в 2018 г. их число достигнет 60%, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на OnlineTur.ru.

Отсюда и рост цен. По данным издания, заметнее всего подорожает средиземноморское направление. Ценники в Грецию, Италию, Испанию уже выше на 20-50%. Впрочем, в туриндустрии рассчитывают, что это не скажется на продажах. По крайней мере, пока покупка туров на лето-осень идет полным ходом.

Однако не стоит забывать, что сейчас еще продолжаются акции по раннему бронированию, когда цены традиционно ниже. Скоро скидки кончатся, и тогда россияне останутся без бюджетного отдыха на зарубежных курортах. Поскольку 115 тыс. руб. за тур в Грецию, а именно столько сейчас составляет средний чек при покупке организованной поездки в эту страну, позволят себе отдать далеко не все желающие. Тем более учитывая, что прошлым летом туда же можно было съездить за 60 тыс. рублей.