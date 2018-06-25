Россию утопят в пальмовом масле

Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу

Их беспокойство связано с растущим в нашей стране потреблением пальмового масла. Однако это никоим образом не влияет на использование этого продукта. Последние данные Росстата свидетельствуют, что с начала нынешнего года рост его импорта в РФ принял невероятные масштабы.

За январь – апрель в страну было ввезено пальмового масла и его фракций на 26,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, что составляет порядка 335 тыс. т в натуральном выражении.

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Опасения экспертов относительно увеличения потребления пальмового масла обусловлены тем, что из-за высокого содержания в его составе жирных насыщенных кислот (порядка 50%), оно способствует повышению уровня холестерина в крови. Заметим, что в оливковом и подсолнечном масле массовая доля жирных кислот составляет 10% и 14% соответственно. Кроме того, пальмовое масло плохо усваивается детским организмом и может вызывать аллергию.

Резкий рост импорта пальмового масла идет вразрез с попытками правительства снизить его потребление в стране. На протяжении нескольких лет в правительстве рассматривается возможность принятия соответствующих законодательных актов, регулирующих импорт и использование пальмового масла, однако до сих пор никаких конкретных решений по этому вопросу не принято. По мнению экспертов, это обусловлено лоббистскими усилиями со стороны российских потребителей этого товара.

Что же происходит и почему импорт этого не самого полезного продукта столь стремительно растет? Ответов на этот вопрос существует сразу несколько.

Первый и самый простой, предположительно, связан с исполнением контракта с Индонезией о поставках в эту страну 11 многофункциональных истребителей Су-35, заключенного этой весной. В соответствии с условиями контракта стоимостью примерно $1,1 млрд, половина российских поставок будет оплачена не деньгами, а индонезийскими товарами.

По законодательству Индонезии, поставка современной авиатехники увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей. Основная номенклатура индонезийского экспорта включает в себя каучук и все то же пальмовое масло. Это далеко не первое соглашение, в результате которого Индонезия расплачивается им за новейшую боевую технику.

Второе объяснение растущего потребления пальмового масла в РФ связано с серьезными изменениями в российской пищевой отрасли, обусловленными введенным в 2014 г. продовольственным эмбарго.

Утверждения о том, что запрет ввоза в страну продовольствия из США и ЕС привел к буму отечественного пищевого производства, справедливы лишь отчасти. На самом деле реально нарастить производство удалось лишь крупным агрохолдингам и производственным комбинатам. И здесь ключевую роль сыграло все то же пальмовое масло.

Чисто технологически эффективно использовать его в качестве заменителя животных жиров можно только в условиях крупного и сверхкрупного производства. Устранение иностранных конкурентов развязало руки таким компаниям, в кратчайшие сроки заполнившим рынок сравнительно недорогой продукцией, созданной с применением большого количества "пальмы".

Качество таких продуктов оказалось сравнительно невысоким, но в условиях отсутствия сопоставимых по цене качественных импортных продуктов, комбинатам, использующим "пальму", удалось полностью подмять под себя рынок.

Побочным негативным эффектом этого процесса стало так же и выбивание с рынка небольших отечественных производителей и фермеров, понадеявшихся на то, что продовольственное эмбарго позволит им увеличить собственные продажи. На деле все произошло с точностью до наоборот. Из-за невозможности реализовать "пальмовый" маневр ввиду незначительных масштабов производства, большинство из них было вынуждено уйти с рынка.

В настоящее время "пальмовый" тренд продолжает активно развиваться. И судя по растущим объемам закупок, о скором его завершении говорить не приходится.

