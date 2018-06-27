Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Есть контакт: американцам рассказали о перспективах "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Информацию донес немецкий партнер "Газпрома"

Один из участников строительства топливной магистрали – компания Wintershall. Ее представитель, член правления Тило Виланд наладил контакт с американской стороной, рассказав на встрече в Вашингтоне, какие перспективы откроет "Северный поток-2".

В ходе диалога немецкий партнер "Газпрома" и представители Конгресса США затронули также санкции, направленные на проект.

По словам Виланда, уговоры американских властей стали основной причиной его поездки в Штаты. Он намекнул, что переговоры удались.

"Для меня важно, что мы [с представителями Конгресса США] в контакте по проекту. Я был нацелен в большей степени донести преимущества нашего проекта, поскольку на данном этапе он очень сильно политизирован. Моя цель была донести, что цели проекта чисто экономические, в этом смысле встреча была успешной, поскольку нам удалось донести наше видение", – сообщил Виланд журналистам в кулуарах Всемирной газовой конференции, передает "ТАСС".

Немецкий компаньон также заверил, что разрешение Дании на строительство "СП-2" – вопрос ближайшего времени. Газопровод начнут прокладывать по графику.

"Я верю в то, что проект будет реализован. Вы знаете, что мы уже получили ряд разрешений. Я уверен, что и Дания не заблокирует, а рано или поздно выдаст разрешение", – уверен член правления Wintershall.

Между тем Дания единственная не дала согласия на строительство магистрали, которая протянется по дню Балтики. Накануне премьер-министр страны Лекке Расмуссен пригрозил законом, который сможет остановить или перенести на неопределенное время прокладку "Северного потока-2".

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

К Путину едут американцы на поклон

Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей