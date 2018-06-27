Есть контакт: американцам рассказали о перспективах "Северного потока-2"

Информацию донес немецкий партнер "Газпрома"

Один из участников строительства топливной магистрали – компания Wintershall. Ее представитель, член правления Тило Виланд наладил контакт с американской стороной, рассказав на встрече в Вашингтоне, какие перспективы откроет "Северный поток-2".

В ходе диалога немецкий партнер "Газпрома" и представители Конгресса США затронули также санкции, направленные на проект.

По словам Виланда, уговоры американских властей стали основной причиной его поездки в Штаты. Он намекнул, что переговоры удались.

"Для меня важно, что мы [с представителями Конгресса США] в контакте по проекту. Я был нацелен в большей степени донести преимущества нашего проекта, поскольку на данном этапе он очень сильно политизирован. Моя цель была донести, что цели проекта чисто экономические, в этом смысле встреча была успешной, поскольку нам удалось донести наше видение", – сообщил Виланд журналистам в кулуарах Всемирной газовой конференции, передает "ТАСС".

Немецкий компаньон также заверил, что разрешение Дании на строительство "СП-2" – вопрос ближайшего времени. Газопровод начнут прокладывать по графику.

"Я верю в то, что проект будет реализован. Вы знаете, что мы уже получили ряд разрешений. Я уверен, что и Дания не заблокирует, а рано или поздно выдаст разрешение", – уверен член правления Wintershall.

Между тем Дания единственная не дала согласия на строительство магистрали, которая протянется по дню Балтики. Накануне премьер-министр страны Лекке Расмуссен пригрозил законом, который сможет остановить или перенести на неопределенное время прокладку "Северного потока-2".