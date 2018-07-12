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Путин оставил в силе продуктовое эмбарго

Запрет будет действовать еще год

Иностранные продукты, ввезенные в Россию незаконно продолжат и дальше уничтожать. Указ о продлении эмбарго подписал президент Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном портале цифровой информации. 

Таким образом "европейская запрещенка" не попадет в нашу страну до 31 декабря 2019 года.

Россия ответила продуктовым эмбарго на введенные в ее отношении санкции летом 2014 года. 


Вероника ПОДСТРЕХИНА
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