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Иностранные продукты, ввезенные в Россию незаконно продолжат и дальше уничтожать. Указ о продлении эмбарго подписал президент Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном портале цифровой информации.
Таким образом "европейская запрещенка" не попадет в нашу страну до 31 декабря 2019 года.
Россия ответила продуктовым эмбарго на введенные в ее отношении санкции летом 2014 года.
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