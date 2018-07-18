Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пенсиям предсказали бурный рост

В Минтруда рассказали о светлом будущем пожилых россиян

К 2024 пенсионеры будут получать на уровне двух прожиточных минимумов. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума", – цитирует его РИА ФАН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина захватит Керченский пролив

Порошенко приказал обеспечить охрану судов, следующих в азовские порты

ФБР разоблачило агента КГБ Познера

Мэтру вменили сотрудничество с российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей