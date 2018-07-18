Пенсиям предсказали бурный рост

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К 2024 пенсионеры будут получать на уровне двух прожиточных минимумов. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
"Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума", – цитирует его РИА ФАН.
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