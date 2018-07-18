Пенсиям предсказали бурный рост

В Минтруда рассказали о светлом будущем пожилых россиян

К 2024 пенсионеры будут получать на уровне двух прожиточных минимумов. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума", – цитирует его РИА ФАН.