Россия разбогатела на ЧМ

Подсчитана экономическая выгода от мундиаля

Футбольный праздник, который страна устроила для игроков и болельщиков со всего мира, принес ей прибыль. Об этом говорят цифры, которые отражены в сообщении на сайте Центробанка РФ.

В релизе отмечается, что во втором квартале отчетливо прослеживается рост российского ВВП. К такому выводу пришли на заседании совета директоров регулятора.

"Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1-0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП в II квартале. Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений", – похвастался ЦБ.

Мундиаль обогатил ВВП РФ на 850 с лишним миллиардов рублей. Такие данные привела АТОР. Благодаря турниру Россия приглянулась примерно 5 миллионам туристов, увеличив при этом турпоток в других городах – хозяевах мирового первенства.

Всего их было 11. Они гостеприимно принимали болельщиков на протяжении месяца, с 14 июня по 15 июля. Известно, что у нас побывало около 3 миллионов иностранцев со всей планеты. И это только предварительные цифры Ростуризма.

Лучшим в истории назвал ЧМ-2018 глава ФИФА Джанни Инфантино.