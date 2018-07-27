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Экономика России поднимется на мостах

Фото: most.life
Крымская переправа вселила веру в безграничность российских возможностей

Дорога из РФ в Японию побьет все существующие рекорды. И это только раззадоривает страну построить мост, соединяющий острова Сахалин и Хоккайдо. 

Переправа – перспективное сооружение. Эксперты разом заговорили о его экономической выгоде. А вместе с тем заявили, что без данной переправы мост на Сахалин, который поручил разработать президент Владимир Путин, не нужен.

О двух "принципиально новых эффектах" от объекта рассказал управляющий партнер компании "ФОК" Моисей Фурщик. "Первый – освоение территории севера Хабаровского края, прилегающей к планирующимся железнодорожным подходам к мосту; это больше касается леса. Второй эффект – железнодорожный транзит через Сахалин в Японию, например, угля и древесины. Обратный грузопоток менее очевиден, но, в принципе, Япония готова обсуждать строительство моста со своей стороны – с Хоккайдо на Сахалин", – цитирует эксперта "Взгляд".

Транзитной функции моста отдают пальму первенства, если его сравнивать с Крымским, который ориентирован на турпоток и обеспечение грузами лишь самого полуострова. Того же мнения придерживается основатель портала Infranews Алексей Безбородов. "Обоснования проекта, по сути, нет. Взят совокупный грузооборот сахалинских портов – и сказано, что это потенциальный грузооборот по мосту. Почему он должен выйти на мост, непонятно – в основном в сахалинских портах сейчас обслуживаются экспортные потоки с самого Сахалина. Эффекты синергии для экономики прилегающих территорий не просматриваются", – уверен эксперт транспортно-логистической отрасли.

Впервые о масштабном строительстве обмолвились накануне миллениума, затем примерно 10 лет спустя. К идее вернулись в 2013-м. Однако воплощению помешала "крымская весна".

Открывшаяся раньше срока переправа через Керченский пролив вселила веру в проектировщиков и инженеров. Теперь мост на Сахалин не кажется несбыточной мечтой. К началу июля открытый в мае путь на четверть увеличил турпоток в Крыму – почти до 2 млн человек.

И еще один железный аргумент привел на своей странице в Facebook известный экономист Никита Кричевский. "Наконец, геостратегически: не кажется ли критикам сахалинского проекта, что без этого моста Россия через какое-то время попросту утратит контроль над островом? Что тогда будем голосить? Куда, мол, смотрели, почему мост не строили? Да, денег уйдет немало. Но калькуляторы сдохнут, а мост останется. И даже нас переживет", – подытожил эксперт.

В своих размышлениях он вспомнил еще о нескольких объектах инфраструктуры, которые появлялись между делом, иной раз вопреки чиновничьей воле, однако по иронии судьбы служат человечеству по сей день.

Что касается автомобильно-железнодорожной магистрали, которая свяжет Россию и Японию, то о ее строительстве, которое может занять от трех до пяти лет, речь зашла еще в прошлом году. Возможно, к реализации триллионного проекта приступят в первой половине следующего десятилетия. Затраты страны разделят поровну.

Оксана ПОДТУРКИНА
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