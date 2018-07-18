У Крымского моста появится конкурент

Транспортный переход свяжет острова Сахалин и Хоккайдо

Крымский мост через несколько лет может утратить звание самого длинного транспортного перехода в России. Это произойдет в том случае, если РФ и Япония соединят мостом острова Сахалин и Хоккайдо. Москва и Токио надеются на то, что этот проект будет осуществлен.



"Надеемся, что этот знаковый, уникальный для российско-японских отношений проект и дальше будет предметом, прежде всего конструктивного обсуждения, и в перспективе будет реализован", – заявил в интервью РИА "Новости" посол РФ в Японии Михаил Галузин.

По словам дипломата, тема строительства моста обсуждается по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в числе других потенциальных российско-японских проектов. "Фигурирует она и в бизнес-диалоге", – добавил посол.

Строительство перехода поможет активизировать экономическое взаимодействие между странами. Кроме того, России и Японии будет легче реализовывать совместные проекты на Сахалине и Курилах.

Ранее страны определили пять приоритетных направлений совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах: тепличное хозяйство, ветроэнергетика, утилизация бытовых отходов, рыборазведение и туризм. Пока что до конкретных проектов дело не дошло. Во многом из-за того, что японских бизнесменов смущает вопрос правового режима, в котором будут осуществляться проекты. Михаил Галузин считает, что российские законы подходят для этого идеально.

"Российская правовая база, российское правовое поле предоставляет все возможности для самой продуктивной, самой эффективной хозяйственной деятельности зарубежных субъектов на российской территории. Есть законы, вводящие льготный режим в рамках территорий опережающего развития. Этим тоже можно воспользоваться. Так что в целом мы считаем, что у нас есть все инструменты для того, чтобы российско-японская совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах происходила в формате, не противоречащем российскому законодательству", – заявил дипломат.

Не исключено, что урегулирование вопроса о правовом режиме будет обязательным условием для строительства моста между Сахалином и Хоккайдо. В этом случае реализация проекта может затянуться надолго. Успех предприятия в таком случае будет зависеть от политической воли.

Впервые о строительстве автомобильно-железнодорожной магистрали между российским и японским островами заговорили в сентябре 2017 г. в ходе сессии Восточного экономического форума.

"Возможно ли это сделать? Возможно, при современных технологиях это даже не так дорого. И мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем. Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы – доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина", – заявлял первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Сообщалось, что российская сторона уже выполнила предварительное технико-экономическое обоснование. С учетом предварительных работ строительство моста может занять от трех до пяти лет. Предполагается, что проект могут реализовать в первой половине следующего десятилетия. Общая стоимость работ в ценах базового 2013 г. составит около 1 трлн рублей. Эту сумму страны разделят поровну между собой.