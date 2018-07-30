В России нашли один из самых дешевых бензинов в мире

РФ попала в топ-10 стран с дешевым топливом

Цены на горючее для наших соотечественников постоянно служат поводом для недовольства, однако по версии Bloomberg российские цены одни из наиболее низких.



Агентство составило рейтинг на основе стоимости наиболее распространенного сорта бензина – АИ-95. На первом месте оказалась Венесуэла, где за литр требуют меньше цента. Второе место с большим разрывом занял Иран – 0,28 доллара. Третье место досталось Кувейту, чьи граждане могут позволить себе литр бензина за 0,35 доллара.

Россия замкнула первую десятку – литр топлива стоит в среднем 0,72 доллара. Места с четвертого по девятое поделили между собой Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.