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Пенсии заметно подрастут

Пожилым россиянам подготовили приятный сюрприз

С 1 января 2019 г. они будут получать больше на 7%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Индексация страховой пенсии для неработающих россиян проводится два раза в год, напомнили в ПФР. С 1 февраля она повышается на уровень инфляции за прошлый год, а с 1 апреля – с учетом доходов Пенсионного фонда, пишет "Российская газета".

С 1 февраля 2017 г. пенсии выросли почти на 5,5%, а с 1 апреля того же года их повысили на 6%. В 2018 г. индексация прошла в январе и составила почти 4%, при этом размер инфляции в 2017 г. составил 2,5%, отмечает URA.RU.

 

Полина ДОРОЖКИНА
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