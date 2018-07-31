Пенсии заметно подрастут

Пожилым россиянам подготовили приятный сюрприз

С 1 января 2019 г. они будут получать больше на 7%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Индексация страховой пенсии для неработающих россиян проводится два раза в год, напомнили в ПФР. С 1 февраля она повышается на уровень инфляции за прошлый год, а с 1 апреля – с учетом доходов Пенсионного фонда, пишет "Российская газета".

С 1 февраля 2017 г. пенсии выросли почти на 5,5%, а с 1 апреля того же года их повысили на 6%. В 2018 г. индексация прошла в январе и составила почти 4%, при этом размер инфляции в 2017 г. составил 2,5%, отмечает URA.RU.