Пенсии заметно подрастут

Здоровье
- Гриппу придет конец
- Человечество предупредили о смертоносной эпидемии
- Фальшивые лекарства перекочевали из аптек
699 новости
С 1 января 2019 г. они будут получать больше на 7%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.
Индексация страховой пенсии для неработающих россиян проводится два раза в год, напомнили в ПФР. С 1 февраля она повышается на уровень инфляции за прошлый год, а с 1 апреля – с учетом доходов Пенсионного фонда, пишет "Российская газета".
С 1 февраля 2017 г. пенсии выросли почти на 5,5%, а с 1 апреля того же года их повысили на 6%. В 2018 г. индексация прошла в январе и составила почти 4%, при этом размер инфляции в 2017 г. составил 2,5%, отмечает URA.RU.
Курс национальной валюты не внушает доверия
Угрозы Киева едущим на полуостров европейским политикам всем надоели