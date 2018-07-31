Страны ЕС готовы раскошелиться назло России

Политические соображения Запад ставит превыше всего. Поэтому согласен платить за голубое топливо втридорога, лишь бы уйти с российского топливно-энергетического рынка.

Его могут покинуть ряд стран Евросоюза. Рассматриваемая ими альтернатива далеко не бюджетная – это американский СПГ (сжиженный природный газ). К такому выводу пришел старший научный сотрудник Центра исследований европейской политики Кристиан Эгенхофер.

"Некоторые государства-члены могут пожелать в будущем частично заместить более дешевый российский трубопроводный газ более дорогим газом из США, чтобы сократить зависимость от российского газа по политическим мотивам", – пояснил эксперт в интервью РИА "Новости", подчеркнув, что строительство инфраструктуры не станет преградой для новых устремлений. Возможно, она уже готова, предположил он.

Об увеличении закупок американского СПГ в Европу заговорили еще на прошлой неделе. Такое обещание дал президенту США Дональду Трампу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Евросоюз даже готов построить за свой счет терминалы при условии, что цены на газ будут конкурентоспособными.

Впрочем, не откладывая важное дело в долгий ящик, Трамп уже успел поднять вопрос инфраструктуры на переговорах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Накануне политики договорились подумать о возведении от 9 до 11 терминалов.