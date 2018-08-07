Белорусские мясники штурмуют Россию

Продукция соседней Республики вытеснит с наших прилавков дорожающие отечественные колбасы

Приготовиться к выходу на рынок РФ посоветовал промышленникам Александр Лукашенко. Белорусский лидер предрек увеличение цен на российское мясо, следовательно, не сомневается он, подорожают изделия из свинины, говядины, птицы.

Аналогичные намерения президент Республики выразил и насчет молочки. Однако, предупредил Лукашенко, не стоит забывать о внутреннем рынке.

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"Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках", – заявил глава Беларуси, передает агентство "БЕЛТА".

Говоря о молочной промышленности, он заверил, что меры, предпринятые производственниками, оправдались сполна. "То, о чем болтали наши так называемые оппозиционеры, технологи и политики, оказалось просто дурью. Мы в свое время, схватившись за модернизацию наших застаревших ферм в молочно-товарные комплексы, относительно спасли сельское хозяйство, поскольку молоко сегодня прибыльно", – пояснил Лукашенко, не упустив при этом возможность расхвалить белорусский натурпродукт.