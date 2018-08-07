Причин для подорожания несколько

Сервелаты, беконы и сырокопченые колбасы скоро перестанут быть повседневной едой россиян, а перейдут в разряд деликатесов "по праздникам". Об этом предупреждает сообщение ряда крупных российских мясопереработчиков, в числе которых "Останкино", "Дымов", "Продо", о заметном повышении цен на закупочное сырье. Компании указывают, что в этом году не было традиционного летнего снижения стоимости свинины, напротив, оптовые тарифы в последнее время резко поднялись.

Так, только с середины июля свинина стала стоить на 20% дороже, индюшатина – на 40% с середины мая, растут цены на курятину. Это значит, что уже в самое ближайшее время мясная продукция в розничных магазинах подорожает на 5-12%, сообщила "Ведомостям" исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

По ее словам, проблема еще в том, что поставщики мяса стали срывать сроки или предлагать сырье по ценам выше, чем это прописано в договоре.

Причины такого поведения поставщиков называют разные: тут и подорожание кормов, и вспышка африканской чумы свиней в России, и запрет на импорт мяса из Бразилии. Это вызвало, с одной стороны, снижение конкуренции на рынке, с другой – дефицит сырья. Поэтому поставщики и "распоясались", продавая товар все дороже и дороже. К примеру, в первом полугодии свиная лопатка подорожала на 53%, хотя за аналогичный период прошлого года – всего на 17%, отмечает "360".

Но платить в конечном итоге придется потребителю. И, судя по обозначившейся тенденции, колбаса из мяса для многих россиян скоро станет недоступным удовольствием.

Ранее "Утро" писало о новом ГОСТе на колбасу – изделия, в которых практически отсутствует мясо животных, Росстандартом признаны годными.