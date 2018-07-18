Ученые нашли связь между консервантами и маниакальными расстройствами

Известный факт, что употребление в пищу продуктов из переработанного мяса вредит здоровью, дополнился еще одним подтверждением. Американские ученые из Школы медицины университета Джонса Хопкинса в Балтиморе пришли к выводу, что нитраты, используемые для засолки мяса, могут повлиять на психическое здоровье.

По мнению исследователей, вещества, которые придают колбасным изделиям характерный нежно-розовый оттенок, дают толчок к развитию маниакальных расстройств.

Специалисты решили выяснить, как диета влияет на психическое состояние людей. Для этого они опросили 1101 жителя Балтимора, часть из которых была больна. Выяснилось, что наиболее часто маниакальные расстройства диагностируются у тех пациентов, которые любят вяленые колбаски и так называемые джерки (кусочки специальным способом высушенного мяса).

В то же время, ученые отметили, что употребление в пищу таких популярных видов мясных деликатесов, как салями и прошутто никак не вредит психике.

"Мы изучили целый ряд различных вариантов диеты и обнаружили, что засоленное мясо действительно выделяется на общем фоне", - отметили биологи в статье, опубликованнной в британском журнале Nature.

Для подтверждения своей гипотезы исследователи провели опыт на крысах, которых кормили мясом, содержащим нитраты. В их поведении также наблюдались признаки биполярного расстройства.