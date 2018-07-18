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Найден легкий способ поумнеть

Фото: GLOBAL LOOK press/Valentin Wolf
От глупости избавит железо

Средство, которое поможет детям лучше учиться, обнаружили ученые Университета штата Пенсильвания.

Специалисты выяснили, что богатая железом пища способна усилить память и внимание.Такие выводы они сделали после изучения результатов эксперимента, во время которого подростков из индийской сельской школы кормили просом, содержащим минеральные добавки.

В исследовании, которое длилось шесть месяцев, приняли участие 140 учеников в возрасте 12-16 лет, разделенных на две группы. Одной из них предлагалось обычное жемчужное просо. Другой-же давали зерно с биодобавками. По завершении эксперимента, дети, в организме которых повысилось содержание железа, стали лучше выполнять задания на память и внимание.

"Дефицит железа остается наиболее распространенным дефицитом микроэлементов во всем мире", – отметила соавтор исследования Лаура Мюррей-Колб. Однако его влияние на детское познание пока недостаточно изучено.

"Наша цель состояла в том, чтобы определить эффективность употребления железосодержащего проса для улучшения внимания и памяти у индийских подростков", – написали ученые, опубликовавшие статью в MedicalXpress.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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