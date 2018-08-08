Эксперты объяснили очередное повышение цен на топливо

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что повышение налога на добавленную стоимость на 2% вызовет рост цен на топливо.

При этом он подчеркнул, что цены на нефтепродукты зависят от многих факторов. "Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена", – приводит слова Голомолзина РИА "Новости".

Между тем эксперты озвучили рыночную стоимость российского бензина. По данным исследования, проведенного компанией Vygon Consulting, если бы государство не ограничивало рост цен на топливо, бензин АИ-92 стоил бы больше 50 руб. за литр. На 30 июля, по информации Росстата, стоимость бензина марки АИ-92 в среднем по РФ была 41,51 руб. за литр.

В мае этого года цены на топливо в стране резко взлетели. Чтобы их понизить, потребовалось вмешательство государства – с июня были понижены акцизы, запланированное их повышение с июля было отложено.