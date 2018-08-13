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Китайцы лишили россиян доступной рыбы

Фото: GLOBAL LOOK press/Steven J. Kazlowski
Копеечный минтай уходит за рубеж

Высокой стоимостью океанской рыбы в России никого не удивишь – чем дальше от побережья, тем дороже обходятся все морепродукты. Но в то же время для тех, кто не мог позволить себе деликатесы, всегда на прилавках был дешевый вариант – минтай. С советских времен граждане ели его килограммами сами и кормили домашних животных. Теперь, похоже, вкус этой рыбы многими будет забыт. Минтай полюбили за границей, чему производители очень обрадовались.

В частности, минтай скупают китайцы. Раньше они закупали рыбу целиком и сами делали филе. Для них это было очень дешево, для нас – невыгодно. С недавних пор на Дальнем Востоке появилось достаточное количество рыбоперерабатывающих предприятий и на экспорт начали отправлять уже филе. Но китайцы и на это согласились. Более того, они предлагают ставки гораздо выше, чем внутри России. В итоге и отечественный потребитель столкнулся с резким повышением цен – с 75 до 94 руб. за кг, пишет РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.

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А тут еще любители минтая валом повалили из Европы. Поскольку в мире сейчас уменьшается вылов трески, рачительные европейцы перешли на дешевый минтай. Для сравнения: из произведенных в 2017 г. в РФ 50 тыс. т филе первой заморозки 32 тыс. т ушло в Европу.

Таким образом, на долю россиян остается все меньше привычной недорогой рыбы. По мнению специалистов, осенью цены на отечественных прилавках на нее еще поднимутся. Что поделаешь – рынок.

Вера СВЕТЛОВА
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