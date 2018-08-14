Коммуналка подорожает дважды

МЭР обещает, что рост тарифов только догонит инфляцию

Минэкономразвития предлагает внепланово поднять ставки на услуги ЖКХ в 2019 году. В последние годы индексация тарифов происходила один раз в год – в июле. Однако в наступающем году ведомство считает нужным провести повышение дважды: как обычно, летом, а также в начале года.

Соответствующее предложение МЭР уже разослало для ознакомления в Минэнерго, Минстрой и ФАС, пишет РБК.

В МЭР пояснили, что его инициатива – это отклик на просьбу ассоциации "ЖКХ и городская среда", которая ранее поделилась страхами перед запланированным повышением НДС с 18 до 20%. По подсчетам объединения, эти 2% приведут к совокупным убыткам поставщиков электроэнергии, водоканалов, управляющих компаний в размере 4,5 трлн руб. за первое полугодие, то есть до традиционного изменения счетов ЖКХ.

Чтобы поставщики коммунальных услуг не разорились, МЭР предлагает с 1 января 2019 г. увеличить суммы платежек для россиян на 1,7%.

А с 1 июля 2019 г., во вторую волну повышения, ставки еще вырастут. Насколько – пока точно не прописано. Но оговаривается, что не выше инфляции. То есть процента на 3, не меньше.

Профильные ведомства подтвердили, что получили документ от МЭР, но пока не определились с позицией по этому вопросу.

Согласно действующему закону РФ, тарифы ЖКХ 1 января не должны превышать тарифы, действующие 31 декабря предыдущего года, напоминает FlashNord. Чтобы реализовать инициативу МЭР, потребуется вносить изменение в законодательство.