Санкт-Петербург побил рекорд по тарифам на ЖКХ

Со вчерашнего дня в стране произошла ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. В среднем по России их стоимость увеличится не более чем на 4%, но в разных регионах рост отличается в зависимости от местной ситуации.

Больше всего не повезло жителям Северной столицы. В Петербурге рост составил в среднем 5%, пишет местное издание Interessant. Отмечается, на рекорд пошел Водоканал, увеличив аж на 12% тарифы для промышленных потребителей.

В Ленобласти подорожала горячая вода и отопление – на 3,3%, в Санкт-Петербурге – на 4%. Газ и электричество подскочили в регионах одинаково: на 3,4% газ и на 4,9% электричество.

В общем, за все ЖКХ среднестатистическому петербуржцу придется платить ежемесячно на 180 рублей больше.

По данным Министерства строительства и ЖКХ, рост тарифов в среднем по Подмосковью составит: на электроснабжение – 5%, водоснабжение – 3,8%, водоотведение – 3,8%, теплоэнергию – 3,6%, газоснабжение – 3,4%.

Средний платеж за коммунальные услуги в московской квартире площадью 64 кв метра для семьи из трех человек после 1 июля увеличится в среднем на 62 руб на человека для тех, кто платит по приборам учета, и на 108 руб на человека для тех, кто платит по нормативам, сообщает РИА "Новости".

Максимальный рост совокупной платы в Ярославской области составил 5,5%. Например, для жителей Рыбинска тарифы на коммуналку увеличились на 4%. По информации "Рыбинских известий", больше всего подскочила оплата за водоотведение и очистку сточных вод – 4,9%, меньше всего газоснабжение – 3,4%.

А скажем в Калуге тарифы на ЖКХ не менялись уже 10 лет, т.е. с 2008 года, за исключением отдельных позиций, которые фактически не относятся к жилищным услугам, а являются транзитными платежами в интересах структур "Газпрома", электроэнергетиков, утилизаторов ТБО и так далее.

По данным министерства конкурентной политики Калужской области, с 1 июля тарифы в Калуге поднялись: на холодную воду на 5% до 27,25 руб за кубометр, горячее водоснабжение и отопление – до 1 962,79 руб за Гкал, газоснабжение – на 3,4% до 8,1 руб за кубометр. Электроснабжение дорожает на 3,6% для домов с газовыми плитами (до 4,6 руб за кВт. ч) и на 3,5% для помещений с электроплитами (до 3,22 руб), отмечает ИА REGNUM.

Так как повышение грянуло аккурат в воскресенье да еще в день исторической победы сборной России над испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018, вероятно еще не все граждане страны смогли оценить свершившийся факт.





