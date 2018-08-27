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В 2019 году россиян оберут до нитки

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Шокирующее повышение цен ожидается буквально на все

Граждане России доживают последние относительно спокойные месяцы. С наступлением 2019 г. им предстоит столкнуться с резким падением уровня жизни. Виной тому – скачок цен, который затронет практически все сферы жизни.

В частности, Минэкономразвития уже предложило повысить расценки на услуги ЖКХ не с июля, как обычно, а с 1 января. Дескать, это убережет коммунальщиков от убытков, которые те понесут в связи с повышением НДС с 18 до 20%. Причем МЭР делает скидку гражданам – поднять сумму в платежках предлагает сначала всего на 1,7%. А уж потом, летом, "добрать" остальное.

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Данная мера еще не утверждена. Но даже если инициативу МЭР не одобрят, россиян все равно ждет неприятный сюрприз, говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"До конца этого года все регионы должны перейти на новую систему, связанную с коммунальными отходами, – тот самый раздельный сбор мусора. И до 1 января все субъекты Федерации должны принять новые тарифы на мусор. Мы сейчас наблюдаем ситуацию в тех регионах, где это уже приняли, и видим, что платеж серьезно повысился", – рассказала она "Собеседнику".

Кроме того, повышение НДС, а также скачок цен на бензин неизбежно скажутся на стоимости всех товаров в РФ. Эксперты считают, что прибавка к действующим ценникам составит от 3 до 11%. А неурожай в Европе и ряде российских регионов может сделать некоторые продовольственные товары дефицитными, что также негативно отразится на ценах.

Вера СВЕТЛОВА
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