Слабый рубль добьет россиян ценами

Покупательская активность населения заметно снизилась

Кошельки россиян стремительно худеют. Падение курса рубля, начавшееся в августе, привело к росту цен в магазинах. Это отметили даже в Росстате.

В частности, по данным статистического ведомства на 17 сентября, куриные яйца за неделю подорожали на 3,6%, пшено – на 2%, стоимость мяса и мясных изделий также увеличилась.

Однако основной удар по благосостоянию россиян впереди, уверены эксперты. По словам главы "Опоры России" Александра Калинина, импортеры "уже начали менять ценники", закладывая в стоимость ситуацию на финансовых рынках, пишет "Газета.ру".

Только за август отечественная валюта потеряла 9% по отношению к доллару и евро. Это обязательно скажется на товарах, стоимость которых привязана к валюте, указал заместитель правления "Металлинвестбанка" Селим Агарзаев. По его мнению, процентов на 10 в ближайшее время подорожают импортные гаджеты. "Электротехника – одна из групп товаров, которые могут первыми это почувствовать, например, телефоны", – говорит он.

Уже подорожали авиабилеты и туры за границу. Анализ предложений сервисов бронирования показывает, что за первую неделю сентября 2018 г. рост цен составил от 2 до 30% в зависимости от места поездки.

Затратнее обходится покупка жилья. Так, рост цен в новостройках составил в среднем 3,4% по сравнению с прошлым годом, на вторичном рынке стоимость метра увеличилась на 0,6%, сообщили в "ДОМ.РФ". При этом повышение ЦБ ключевой ставки до 7,5% дает еще один повод для роста стоимости недвижимости.

Вообще же в нынешней ситуации россияне предпочитают не разбрасываться деньгами, а максимально придерживать их. Число пробитых чеков по стране за последнее время сократилось на 20%. Население готовится к трудным временам.