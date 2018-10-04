Цены вырастут на всё

Во всем виновата забота об экологии

В ближайшее время товары на прилавках российских магазинов заметно подорожают. К такому результату приведет предложенное Минприроды повышение экологического сбора. Повышение ставок коснется производителей в целом ряде отраслей.



Чиновники предложили увеличить сбор за бумажные мешки и сумки, а также картонные коробки на 28,46%. Сбор за пластмассовую упаковку вырастет почти в три раза, за свинцовые аккумуляторы – в 13,5 раза. В среднем экологический сбор вырастет на 11,4%. Об этом говорится в подготовленном чиновниками министерства законопроекте, выдержки из которого приводит "КоммерсантЪ". В соответствии с законопроектом с 2019 г. предполагается повышение ставок сбора по всем 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств.

По нынешним законам производители могут выбрать один из двух вариантов: самостоятельно утилизировать упаковку или заплатить государству сбор. Очевидно, что повышение ставок коснется только тех компаний, которые выбрали второй вариант. По подсчетам специалистов Минприроды, их инициатива может принести бюджету дополнительные доходы в 20 млрд руб. до 2020 года. Но это произойдет только в том случае, если производители не станут массово переходить на самостоятельную утилизацию.

Помимо фискальных интересов чиновники озабочены и вопросами сохранения окружающей среды. По их задумке повышенные ставки экологического сбора подтолкнут бизнес к скорейшему переходу на более экологичные виды упаковки. Участники рынка разделяют заботу государства об окружающей среде, но предупреждают о том, что такое резкое изменение "правил игры" может привести к стремительному росту цен на конечную продукцию.

По мнению бизнесменов, предложенный размер сборов существенно превышает себестоимость утилизации. Это приведет к необоснованным доходам государства и необоснованным расходам компаний. Следствием этого может стать развитие нелегального бизнеса, не платящего сбор.

Представители компаний из различных отраслей также обратили внимание на нелогичность законопроекта. В нем предусмотрено одновременное повышение ставок за пластмассовую и алюминиевую упаковку (в восемь с лишним раз). При этом одна из мер объясняется стремлением поддержать попавших под санкции производителей алюминия. Но вынужденные платить более высокий сбор производители напитков, скорее всего, просто выберут для них другую тару, отчего спрос на алюминий резко сократится.

"Было бы логичным увеличение экосбора для ПЭТ-бутылок в предлагаемые три раза при неизменности ставок для металлической и стеклянной тары, так как самая распространенная ПЭТ-тара для напитков по объему именно в три раза больше (1,5 против 0,5 л). А предлагаемые же изменения ставок экосбора создают беспрецедентные (как в России, так и в мировой практике) преференции ПЭТ-таре, которая и сейчас имеет одно основное преимущество – дешевизну", – объясняют бизнесмены.

"Резкий и необоснованный" рост ставок также может стать препятствием для развития системы раздельного сбора и переработки отходов, предупреждают представители пищевой промышленности.