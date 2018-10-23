Хлеб заметно подорожает

Производители считают, что нынешние цены слишком низкие

Неприятный сюрприз готовят хлебопеки россиянам. Ряд предприятий уже выставили новые прейскуранты на продукцию, поставляемую торговым сетям. В частности, крупнейшие красноярские производители – ООО "Ярхлеб" и ООО "Дихлеб" – предупредили о повышении отпускной стоимости на 8-12% на весь ассортимент.

Причем если в "Дихлебе" сухо обосновали подорожание ростом цен на зерно, то руководство "Ярхлеба" приплюсовало туда и увеличение зарплат сотрудников, и растущую стоимость бензина, и упаковки, и налоговые отчисления, и даже девальвацию рубля, пишет "КоммерсантЪ".

В Волгодонске хлеб с 1 октября уже подорожал на 10%. Но большинство производителей планирует сделать это с 1 ноября.

Заявления Минсельхоза о том, что урожай пшеницы позволяет год от года снижать цены на зерно, по большому счету не противоречат ситуации. По словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирины Глазуновой, мука составляет лишь 20% себестоимости хлеба. То есть фактически цена на хлебобулочные изделия ограничена лишь фантазией и совестью производителя.

У властей же есть единственная возможность влиять на ситуацию – договариваться с производителями о поставках так называемых "социальных" сортов хлеба и сдерживать на них цену, в том числе с помощью субсидирования. Насколько такие батоны и буханки будут вкусны – это другой вопрос.

Но у россиян есть выход: можно отказаться от хлеба и перейти на здоровое питание – кушать больше овощей. Они как раз сейчас дешевеют: огурцы на 4% по сравнению с октябрем 2017 г., помидоры – на 8%, морковь – на 10%, капуста – на 2%, пишет "Российская газета". Снижение, впрочем, сезонное – скоро цены на эти продукты вновь поползут вверх. Так что нужно ловить момент.