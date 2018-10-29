Цены на бензин бьют по карману

На подорожание пожаловались в ряде регионов

На скачок цифр на заправских табло обратил внимание глава российского правительства Дмитрий Медведев, пригрозив нефтянникам санкциями. Он поручил профильным компаниям разобраться в этом вопросе.

"Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной", – предупредил глава кабмина, передает "Интерфакс".

10-процентная наценка на нефтеперерабатывающих заводах была зафиксирована в сентябре, напоминает URA.RU. Тогда руководство страны дало обещание сдерживать цены на топливо хотя бы до конца года. В тот момент и была достигнута договоренность с нефтяными компаниями.

Сейчас премьер направил на переговоры с ними министерство энергетики.

"Прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить", – цитирует Медведева НСН.