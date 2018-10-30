Нефтяники поставили правительство перед фактом

Производители топлива в России терпят убытки. По их подсчетам, из-за договоренности с властями сдерживать рост цен на топливо с 1 июня 2018 г. сейчас их потери составляют по 4-5 руб. с литра бензина или дизеля. Об этом нефтяники рассказали вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, намекнув, что с Нового года надо исправить данное положение дел.

Действительно, из-за падения курса рубля и подорожания нефти на мировых биржах, которые произошли за минувшее с мая время, литр АИ-92 на внутреннем рынке стоит в среднем на 4 руб. дешевле, чем производители могли бы за него выручить при экспорте за рубеж, подтвердили РБК аналитики Vygon Consulting.

С другой стороны, потери производителей бензина компенсируются выручкой от продажи той самой подорожавшей нефти. Поэтому, указывают в правительстве, нефтяникам грех жаловаться и просить отпустить цены.

Накануне глава кабмина Дмитрий Медведев дал указание Министерству энергетики и курирующему ТЭК вице-премьеру Козаку проверить, как соблюдается мораторий на повышение цен на АЗС, и подготовить план по сохранению нынешнего уровня стоимости бензина на внутреннем рынке. Предложения должны быть представлены в ближайшее время.