Российские производители ни в чем не хотят отставать от зарубежных конкурентов

В следующем году стоимость лекарств подскочит минимум на 10%. Об этом предупредили участники фармацевтического рынка РФ. Подорожание связывают с падением курса рубля. Однако ценники повысятся не только на импортные препараты.

Отечественная продукция тоже станет дороже, ведь многие российские производители закупают компоненты за рубежом, пояснила "Известиям" глава Аптечной гильдии Елена Неволина.

Кроме того, в 2019 г. в России произойдет повышение НДС с 18 до 20%. С одной стороны, фармацевтической отрасли это не касается. С другой – электроэнергия, транспортные услуги и прочее подорожают, и производители лекарств учтут это в отпускной цене.

Еще одна статья дополнительных расходов – введение новой маркировки, указал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. С 2020 г. на упаковках лекарственного средства должен быть указан двухмерный код, отсканировав который, можно будет увидеть, кто и где его выпустил. Это должно помочь борьбе с фальсификатами на рынке лекарств, но требует значительных расходов производителей. Естественно, они будут переложены на потребителей.