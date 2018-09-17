Механизмы заменят людей

Около 75 млн россиян к 2020 г. могут остаться без работы из-за роботов. При этом эксперты предупреждают, что паниковать не стоит – внедрение новых технологий создаст около 133 млн рабочих мест.

"В России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30% персонала практически во всех секторах", – приводит Лента.ру слова партнера консалтиноговой компании Strategy Partners Алексея Праздничных.

Об этом говорится в совместном докладе "Будущее рабочих мест 2018", сделанном Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и Strategy Partners.

Специалисты считают, что мировую экономику в ближайшие годы будет определять развитие высокоскоростного мобильного интернета, использование больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии.

Роботы и алгоритмы не смогут лишить людей работы, так как они возьмут на себя только часть операций сотрудника, а отнюдь не все его рабочие обязанности, подчеркивает URA.RU.